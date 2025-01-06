Рождество Христово в Екатеринбурге: история, что можно и нельзя делать, расписание богослужений

Рождественские богослужения в ночь на 7 ноября пройдут в храмах Екатеринбурга. Рассказываем историю праздника, что можно и нельзя делать в этот день и накануне, а также где будут проходить рождественские службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии