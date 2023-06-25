Самая критическая проблема наших Вооруженных Сил в СВО – связь

«Телеграм»-канал «Месть доброй воли» 12 июня: С началом активных наступательных действий. противник сумел подавить связь на радиостанциях Р-187П1 «Азарт», сумел вскрыть радиостанции «Caltta» с 64 бит шифрованием, также у противника имеется техническая возможность удалённо ликвидировать радиостанции режима DMR с 256-битным шифрованием… (станции … .
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