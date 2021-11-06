Турцию не пригласили на саммит "За демократию".

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаТурцию не пригласили на саммит "За демократию".Вашингтон отвесил жесткую оплеуху Эрдогану.На планируемый в конце года саммит "За демократию" США пригласили 107 стран.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ГоршковВ моём детстве был какой-то фильм - мне запомнился один эпизод: узнав,что какой-то девочке на голову упал горшок,и она заговорила на иностранном языке,один пацан попросил своего друга ударить его доской по голове,чтобы,не изучая,выучить английский. Меня приколол ответ этого друга: "А вдруг - я ударю,а ты русский уже забудешь,а английский ещё не выучишь?"! Байден практически уже разрушает НАТО,а будет ли "Демократический альянс" - "Бабушка надвое сказала",лично я ОЧЕНЬ сомневаюсь!Комментировать
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