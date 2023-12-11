Два человека погибли на Алтае, выехав на машине под грузовой поезд

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным Фото: Западно-Сибирская железная дорога В Алтайском крае два человека погибли и двое пострадали на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии