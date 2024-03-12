Херш: у США и Израиля есть точные оценки числа живых заложников в Газе

В секторе Газа уменьшается количество оставшихся в живых израильских заложников. При этом у разведки США и Израиля есть точные оценки этого количества, заявил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
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