Военное обозрение

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Яростная битва за Малоярославец. Наполеон выиграл сражение, но проиграл кампанию

Яростная битва за Малоярославец. Наполеон выиграл сражение, но проиграл кампанию

А. Ю. Аверьянов. Сражение за Малоярославец Общее положение Наполеон Бонапарт, потеряв надежду на заключение мира с Александром I, решил оставить Москву и увести армию на запад.

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