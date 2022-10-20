Яростная битва за Малоярославец. Наполеон выиграл сражение, но проиграл кампанию

А. Ю. Аверьянов. Сражение за Малоярославец Общее положение Наполеон Бонапарт, потеряв надежду на заключение мира с Александром I, решил оставить Москву и увести армию на запад.
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