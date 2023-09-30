Скандального мэра Печоры задержали по делу о взятке

В ближайшее время глава администрации должен был отправиться в зону СВОСиловики задержали главу администрации Печоры в Республике Коми Валерия Серова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, пишет агентство БНК.
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