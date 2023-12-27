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Парламентская газета

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Эксперимент по авторизации через «Госуслуги» продлили на год

Эксперимент по авторизации через «Госуслуги» продлили на год

Срок проведения эксперимента по авторизации в соцсетях, на сайтах объявлений и других информационных ресурсах в интернете через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг продлят до 31 декабря 2024 года.

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