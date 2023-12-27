Эксперимент по авторизации через «Госуслуги» продлили на год

Срок проведения эксперимента по авторизации в соцсетях, на сайтах объявлений и других информационных ресурсах в интернете через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг продлят до 31 декабря 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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