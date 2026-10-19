Культуролог Наталья Хомякова — о том, как Галич из пижонистого советского драматурга превратился в поэта-изгоя, что его отличает от бардов всех времён, почему его не приняли эмигранты и чем грозило прослушивание его песен в СССР.
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