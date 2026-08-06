Хохлова утвердила открытие кафе для людей с инвалидностью 3 сентября

3 сентября во Владимире откроется кафе, где будут работать люди с инвалидностью. Спикер Ольга Хохлова и Любовь Кац обсудили инициативы поддержки граждан с ОВЗ, включая ремесленные мастерские и иппотерапию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии