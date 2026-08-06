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Царьград

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Хохлова утвердила открытие кафе для людей с инвалидностью 3 сентября

Хохлова утвердила открытие кафе для людей с инвалидностью 3 сентября

3 сентября во Владимире откроется кафе, где будут работать люди с инвалидностью. Спикер Ольга Хохлова и Любовь Кац обсудили инициативы поддержки граждан с ОВЗ, включая ремесленные мастерские и иппотерапию.

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