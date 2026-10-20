Заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,2% за неделю, во Владимирской области зарегистрировано 7 604 случая, из них 2 217 в городе Владимире.
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