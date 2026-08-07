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«Галатасарай» – это не «ПСЖ». Когда речь шла про европейскую команду – это одно. Турция – все же другое». Губерниев про Батракова

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил возможный переход полузащитника « Локомотива » Алексея Батракова в « Галатасарай ».

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