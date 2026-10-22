The United Kingdom has finally established an oil-backed investment fund, decades after neighboring Norway began transforming its North Sea petroleum revenues into one of the world's largest sovereign wealth funds.
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