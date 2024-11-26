Капитан запаса прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности превентивных ударов по объектам на территории России в случае вооруженного конфликта в целом является декларацией о намерениях, отношение к которой должно быть серьезным, сказал РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран.