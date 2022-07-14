С дизайном Toyota Camry и разгоном до 100 км/ч за 6 секунд. В Китае рассекречен Chery Arrizo 5 GT, он оснащен «самым мощным двигателем в истории Chery»

В Китае рассекречен седан Chery Arrizo 5 GT. У него несколько особенностей, и одну легко приметить на глаз: судя по оформлению передней части, дизайнеры Arrizo 5 GT хотели, чтобы в потоке эту модель принимали за Toyota Camry.
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