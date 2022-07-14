iXBT.com

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...
  • Виктор Луговой
    Ух ты, "Рубин" ещё живой? И, что немаловажно, новиночки гонит на старую добрую сорок вторую гайку? Надо будет ценник ...Ростех представил...

С дизайном Toyota Camry и разгоном до 100 км/ч за 6 секунд. В Китае рассекречен Chery Arrizo 5 GT, он оснащен «самым мощным двигателем в истории Chery»

С дизайном Toyota Camry и разгоном до 100 км/ч за 6 секунд. В Китае рассекречен Chery Arrizo 5 GT, он оснащен «самым мощным двигателем в истории Chery»

В Китае рассекречен седан Chery Arrizo 5 GT. У него несколько особенностей, и одну легко приметить на глаз: судя по оформлению передней части, дизайнеры Arrizo 5 GT хотели, чтобы в потоке эту модель принимали за Toyota Camry.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх