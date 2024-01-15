Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею в Конституции КНДР как врага

СЕУЛ, 16 января, ФедералПресс. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что необходимо зафиксировать в Конституции страны положение Южной Кореи, обозначив ту как враждебное государство, пишет южнокорейское агентство Yonhap News.
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