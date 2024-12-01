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Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще три дрона ВСУ

Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще три дрона ВСУ

Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что в ночь с субботы на воскресенье боевики Вооружённых сил киевского режима вновь попытались ударить по областной территории при помощи боевых дронов.

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