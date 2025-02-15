Израиль освободил заложников, включая Александра Труфанова с российским паспортом

Израиль освободил заложников ХАМАС, включая Александра Труфанова, россиянина. Посольство Израиля в Москве выразило счастливие чувства по этому поводу, помня о тех, кто ещё остаётся в плену.
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