Татарстанцев приглашают на вебинар о новшествах в контрольно-кассовой технике

В Татарстане налогоплательщиков приглашают на бесплатный вебинар, который расскажет об изменениях в правилах использования и регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), вступающих в силу с 1 марта 2025 года.
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