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X5 Group объявляет о росте чистой выручки на 20,6% в 2023 году

X5 Group объявляет о росте чистой выручки на 20,6% - до до 3,139 трлн рублей в 2023 году. При этом чистая выручка «Чижика» выросла в 3 раза - до 118,4 млрд рублей, чистая розничная выручка «Пятерочки» поднялась на 17,3% - до 2,5 трлн рублей, «Перекрестка» - на 8,7%, 418,9 млрд рублей.

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