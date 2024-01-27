Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил, что западные политики хотят сместить нынешнего главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы лишить РФ возможности параллельного импорта.
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