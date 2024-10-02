Происшествия на дорогах Республики

Происшествия на дорогах РеспубликиЗа выходные дни с 27 по 30 сентября 2024 года на автодорогах Республики сотрудники ГИБДД выявили 407 нарушений ПДД, в том числе отстранили от управления транспортными средствами 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.