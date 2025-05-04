Европейские государства требуют изменений в торговом соглашении с Украиной

С июня 2022 года Европейский союз предоставил Украине полную либерализацию торговли, чтобы помочь поддержать экономику страны, охваченной боевыми действиями.
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