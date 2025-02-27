Плакала и звала маму: в Челябинске шестилетняя девочка кричала с восьмого этажа

ЧП произошло в одном из домов на улице Александра Шмакова.На улице Александра Шмакова, в одном из многоквартирных домов, расположенном в Челябинске, разворачивались события, потребовавшие оперативного вмешательства спасательных служб.
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