Суд в Татарстане продлил арест мужчине, который поджег спящую жену

Менделеевский районный суд РТ продлил арест Геннадию Сорокину. Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью.
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