Три брака и слухи об ассистентке: как складывалась личная жизнь Леонида Якубовича

Экранный образ бессменного ведущего «Поля чудес» давно стал привычной частью отечественного телевидения, но за кулисами оставалась куда менее публичная жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Их уже не восемн...
- «Сидите тихо, мол...
- Диктор Анна Шилов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым