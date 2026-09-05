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Три брака и слухи об ассистентке: как складывалась личная жизнь Леонида Якубовича

Три брака и слухи об ассистентке: как складывалась личная жизнь Леонида Якубовича

Экранный образ бессменного ведущего «Поля чудес» давно стал привычной частью отечественного телевидения, но за кулисами оставалась куда менее публичная жизнь.

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