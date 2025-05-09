День 1170: Еврокомиссия намерена принять 17 пакет санкций в отношении России к 20 мая 2025 года

Мы собираем новости, события и мнения о том, как реагируют рынки, банки и компании. Источник изображения: Российское информационное агентство Курсы, биржи, банки Процентные ставки Центрального банка с 8 по 12 мая 2025 года: Доллар США - 80,86 рубля (на 10 копеек меньше, чем 7 мая).
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