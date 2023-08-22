Худший крейсер в мире или как не надо строить корабли

Вообще данный материал – это ода замечательному, самому лучшему экипажу Черноморского флота в Великой Отечественной войне.
Популярные статьи
- В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей
- Зарубежные эксперты: Сегодняшние удары по «Южмашу» свидетельствуют о неспособности Украины прикрыть системой ПВО даже стратегически важные предприятия
- В G20 официально подтвердили отказ Киеву в приглашении на саммит в Дели
Свежие комментарии