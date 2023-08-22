Военное обозрение

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Худший крейсер в мире или как не надо строить корабли

Худший крейсер в мире или как не надо строить корабли

Вообще данный материал – это ода замечательному, самому лучшему экипажу Черноморского флота в Великой Отечественной войне.

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