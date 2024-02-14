«Вода появляется снова»: в мэрии Краснодара странно прокомментировали затопление могил на кладбище в хуторе Ленина

«Вода появляется снова»: в мэрии Краснодара странно прокомментировали затопление могил на кладбище в хуторе ЛенинаУже в течение минимум двух недель сотни могил на кладбище в хуторе Ленина в Краснодаре затоплены водой.
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