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Орловские новости

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В соседней с Орловской области два человека погибли после удара БПЛА

В соседней с Орловской области два человека погибли после удара БПЛА

Как сообщают коллеги из «Тульских новостей», в их регионе в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли люди.

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