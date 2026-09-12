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У Педро 1+1 в игре с «Халлом» и 3+3 в 4 матчах АПЛ. Форвард «Челси» – лучший бомбардир и ассистент лиги

Форвард « Челси » Жоао Педро сделал два результативных действия в игре с « Халлом » в 4-м туре АПЛ (2:2, второй тайм).

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