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Из Азербайджана посыпались новые обвинения в адрес Армении

Из Азербайджана посыпались новые обвинения в адрес Армении

Азербайджанская сторона напомнила об установленном Ереваном минахМИД Азербайджана сообщает, что в результате взрыва очередной мины пострадали трое сотрудников Агентства по разминированию и один сотрудник пограничной службы.

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