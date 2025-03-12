Татарстанда Covid-19 белән авыручылар саны бер атна эчендә 22,9 процентка кимегән

Татарстан Республикасында 3 марттан 9 мартка кадәр грипп һәм кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар саны моннан алдагы атна дәрәҗәсендә саклана һәм ул эпидемия бусагасыннан 7,4 процентка түбәнрәк.
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