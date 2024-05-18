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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Технический директор «Феррари» Кардиле пропускает этап в Имоле из-за аварии на мотоцикле (It.motorsport)

Технический директор «Феррари» по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле не появился на запланированной пресс-конференции на Гран-при Эмилии-Романьи, его заменил главный моторист Энрико Гуалтьери.

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