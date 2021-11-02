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Ростуризм призвал власти Египта проверить отели после отравления в Хургаде

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма и древностей Египта Халеда Эленани организовать проверку санитарными службами гостиниц и заведения общепита курортных городов после массового отравления российских туристов в Хургаде.

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