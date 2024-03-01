Bandai Namco и голос Кирито рассказали о Sword Art Online: Fractured Daydream Aquria и Bandai Namco провели ...

Bandai Namco и голос Кирито рассказали о Sword Art Online: Fractured DaydreamAquria и Bandai Namco провели презентацию анонсированной неделю назад кооперативной экшен-RPG Sword Art Online: Fractured Daydream и подробно рассказали о проекте.
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