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Иркутск Сегодня

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Иркутянин накопил...
  • Игорь Васиков
    Ну теперь безопасность на дороге будет на высоте. Плохие дороги ГАИ не контролирует. Кривые дороги тоже. А вот тониро...В Братске за 3 дн...
  • Traveller
    Ещё бы!!! Бизнес развивается, доходв толстобрюхих увеличиваются!!! Лафа!!!Священнослужители...

Трагическое ДТП в Братском районе: водитель иномарки погиб из-за превышения скорости

Трагическое ДТП в Братском районе: водитель иномарки погиб из-за превышения скорости

Вчера в Братском районе на автодороге «Кежма» произошла смертельная авария. На 13 километре дороги водитель автомобиля Toyota Camry, по предварительным данным, выбрал неправильный скоростной режим и съехал в кювет.

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