Трагическое ДТП в Братском районе: водитель иномарки погиб из-за превышения скорости

Вчера в Братском районе на автодороге «Кежма» произошла смертельная авария. На 13 километре дороги водитель автомобиля Toyota Camry, по предварительным данным, выбрал неправильный скоростной режим и съехал в кювет.
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