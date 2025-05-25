Тренер «Сочи» Морено не произнес ни слова после 1:2 от «Черноморца». Вопросов от журналистов не было

«Сочи» уступил «Черноморцу» в 34-м туре Мелбет Первой лиги (1:2), команда заняла пятое место по итогам сезона, но будет участвовать в стыках после того, как новороссийский клуб не получил лицензию для участия в РПЛ-2025/26.