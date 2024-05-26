Общественный и политический деятель Владимир Рогов поделился сведениями о том, что подразделениям Вооружённых сил Российской Федерации удалось добиться успехов при вытеснении боевиков Украины на Ореховском участке линии боевого соприкосновения.
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