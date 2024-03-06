В Петербурге школьник пострадал, скатившись по перилам в сторону столовой

Ребёнок живёт в многодетной семье с отцом-священнослужителем. Во вторник, 5 марта, в одну из детских больниц Петербурга поступил 11-летний школьник с ушибом головного мозга, переломами и другими травмами.
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