Актаныштан махсус операциягә автомобиль, мотоцикл һәм квадрокоптерлар җибәрәләр

Бүген Актаныштан махсус хәрби операция зонасына шефлык ярдәме төялгән йөк машинасы җибәрелә. Алгы сызыктагы якташ егетләр сораганча, бу юлы азык-төлек продуктлары җыелмалары гына түгел, техника да – өч мотоцикл, «УАЗ» машинасы, җылыту пушкалары, генераторлар, квадрокоптерлар һәм рацияләр алып баралар.
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