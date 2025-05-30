Спецпосланник Трампа рассказал о совете властям Украины перед переговорами

Келлог: США посоветовали Украине не отказываться от переговоров с Россией Властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией, несмотря на то, что Киев еще не получит российский проект меморандума о прекращении огня.
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