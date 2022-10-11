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Замок четырёх Уориков – один из первых в списке лучших!

Замок четырёх Уориков – один из первых в списке лучших!

Серия статей о средневековых замках вызвала определённый интерес у читателей ВО, причём такой, что дело дошло до «персонального заказа».

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