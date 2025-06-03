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Великобритания поможет Украине обслуживать советское вооружение третьих стран

Великобритания поможет Украине обслуживать советское вооружение третьих стран

Великобритания намерена помогать Украине в обслуживании и модернизации советского вооружения, которое используется третьими странами, говорится в стратегическом обзоре вопросов обороны, который принятым британским правительством.

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