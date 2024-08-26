Классические «Волги» появятся в российском каршеринге

Российский каршеринговый сервис начнет предлагать клиентам старые «Волги» — ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. Они могут появиться в сентябре в «Ситидрайве», рассказала PR-директор сервиса Юлия Варламова, передает ТАСС 26 августа.
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