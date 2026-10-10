В Орле медики спасли 79-летнюю женщину с блокадой сердца

Фельдшер и медсестра скорой помощи установили у пожилой женщины предсердно-желудочковую блокаду, провели катетеризацию вены и ввели лекарства, после чего доставили пациентку в кардиологию.
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