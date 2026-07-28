За использование VPN и нейросетей преступникам в России готовятся ужесточить наказание

Искусственный интеллект и VPN-сервисы скоро могут официально «утяжелить» приговор. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование этих технологий отягчающим обстоятельством по всем статьям Уголовного кодекса — от мелкого мошенничества до убийства.
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