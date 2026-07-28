НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

За использование VPN и нейросетей преступникам в России готовятся ужесточить наказание

За использование VPN и нейросетей преступникам в России готовятся ужесточить наказание

Искусственный интеллект и VPN-сервисы скоро могут официально «утяжелить» приговор. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование этих технологий отягчающим обстоятельством по всем статьям Уголовного кодекса — от мелкого мошенничества до убийства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии