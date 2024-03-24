Варшава заявила, в польское воздушное пространство залетела крылатая ракета из РФ, хотя и ненадолго

Военный Польши утверждают, что воздушное пространство было нарушено российской крылатой ракетой, которая пересекла границу во время массированного удара возмездия по территории Украины в ответ на атаку Белгорода.
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