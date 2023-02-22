Дзюба о дебюте за «Локо»: «Пациент скорее жив, чем мертв. И прессинговать могу, и бегать, оказывается»

Артем Дзюба оценил свой дебют в составе «Локомотива». В матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) Дзюба был признан лучшим игроком.
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