Наказания в ВСУ: «Дерево правды, изнасилование палкой, яма с фекалиями»

Помещение для «провинившихся» в полку «Скала». Фото: ТК «Политика страны» Украинское издание Texty опубликовало материал об издевательствах в 225-м штурмовом полку ВСУ «Скала», который был развернут по инициативе и при поддержке теперь уже бывшего главнокомандующего Александра Сырского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уничтожать или договариваться: Путин загнал себя в логический тупик
- Москвичка съездила в Таджикистан и вернулась в ужасе от увиденного. Все распространенные мифы о «гостеприимной» республике оказались враньем
- Володин "вступился за петухов": Новый закон о регистрации птиц "взорвал" общество. Власти "взялись за головы"
Свежие комментарии