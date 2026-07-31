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Наказания в ВСУ: «Дерево правды, изнасилование палкой, яма с фекалиями»

Наказания в ВСУ: «Дерево правды, изнасилование палкой, яма с фекалиями»

Помещение для «провинившихся» в полку «Скала». Фото: ТК «Политика страны» Украинское издание Texty опубликовало материал об издевательствах в 225-м штурмовом полку ВСУ «Скала», который был развернут по инициативе и при поддержке теперь уже бывшего главнокомандующего Александра Сырского.

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Комментарии
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Леонид Руси
Ненависть в бандерлогах, носит паталогический характер... Им ничего не надо больше, чем быть садистами и убийцами...
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1 м.
ШН
Шеин Никита
Придется заканчивать с этим большевистским  экспериментом!
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1 м.
Анатолий Анатольев
Были БЫДЛОМ народ укр ими и ОСТАЛИСЬ!!! Жалко только НАРОД Украины!
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1 м.