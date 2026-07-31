Наказания в ВСУ: «Дерево правды, изнасилование палкой, яма с фекалиями»

Помещение для «провинившихся» в полку «Скала». Фото: ТК «Политика страны» Украинское издание Texty опубликовало материал об издевательствах в 225-м штурмовом полку ВСУ «Скала», который был развернут по инициативе и при поддержке теперь уже бывшего главнокомандующего Александра Сырского.